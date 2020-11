​Autorisation d’utilisation de fréquences pour Viti

Tahiti, le 18 novembre 2020 - Le Conseil des ministres a approuvé l’octroi d’autorisations d’utilisation de fréquences à la société Viti.



La société Viti a présenté cette demande d’autorisation d’utilisation de fréquences en vue de densifier son réseau de télécommunication s’appuyant sur la technologie 4G-LTE et d’assurer des débits supérieurs pour les services de données des offres internet fixe et mobile. Le choix de la technologie LTE induit une architecture de réseau simplifiée se traduisant par une réduction du nombre d'équipement constitutif du réseau de télécommunication.



Le Conseil des ministres a conféré à Viti la qualité d’opérateur de télécommunication comme fournisseur d’accès à internet par arrêté le 12 février 2010 et la qualité d’opérateur de télécommunication mobile également par arrêté le 5 juillet 2018.