​Augustine, reine des purotu

Tahiti, le 30 juillet 2020 – La couturière Augustine, de son nom de jeune fille Kui Yn Leou, s'en est allée le 25 juillet dernier à l'âge de 96 ans. Femme de caractère et d'engagement, à la vie bien remplie, elle a marqué l'histoire de la mode polynésienne en remettant au goût du jour la robe missionnaire -avec l'indémodable "robe Pomare"- et en créant la non moins célèbre "robe Purotu".



Née le 13 janvier 1924 à Mataiea, Kui Yn Leou est la fille de Tham Leou et de dame Wong, arrivés à Tahiti vers 1906. Ce n'est qu'après quelques années passées à Huahine que ses parents s'installent près d'Atimaono, où la future Augustine grandit au sein d'une fratrie de treize enfants. A l'époque, les temps sont durs et le couple Leou ouvre un petit commerce tout en cultivant de la canne à sucre et du coton. Toute la famille participe aux divers travaux et dès l'âge de huit ans, la petite Kui Yn aide sa mère aux travaux de couture.



A 18 ans, avec son caractère bien trempé, la jeune fille tient tête au dictat maternel lui imposant un époux né en Chine et se marie avec Ten Sou Chin. C'est l'époque où les jeunes filles chinoises nées à Tahiti commencent à s'émanciper. Pour échapper au statut de la belle-fille soumise dont la principale tâche consiste à assurer les travaux ménagers de la maison familiale, Kui Yn se lance à corps perdu dans la couture. "Je ne sais pas faire cuire du riz", dit-elle à sa belle-mère, "mais donne-moi une machine à coudre et je travaillerai pour toi".