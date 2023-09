​Aucun respect pour les baleines

Tahiti, le 20 septembre 2023. De nouvelles vidéos circulent avec des nageurs par dizaines entourant en baleineau ce week-end en mer. Des marques malheureusement fréquentes d’un manque total de respect des cétacés et des consignes d’approche.



Une série de vidéos envoyée par une lectrice hier et tournées ce week-end sur la côte ouest de Tahiti font froid dans le dos. On y voit, clairement, une dizaine de personnes issues d’une même sortie touristique encercler un baleineau alors que d’autres bateaux, chargés eux aussi de plongeurs équipés de masques et de tubas, approchent de la zone.



Les distances de sécurité ne sont pas respectées, pas plus que les mises à l’eau autour du baleineau dont on ignore si la situation lui plaît ou non. Sur certaines images, un à deux nageurs sont presque à cheval sur le dos du baleineau.



Selon la témoin de la scène qui nous a fait parvenir les vidéos, l’agression passive du baleineau s’est terminée par des gestes d’agacement de la mère envers les nageurs et les bateaux environnant.



Cette énième polémique sur l’attitude des nageurs et le laisser-aller des prestataires sur place fait un triste écho aux demandes d’associations de protection des cétacés en Polynésie.



Récemment, Agnès Benet, docteure en biologie marine et fondatrice de Mata Tohora, s’exprimait pour la mise en place d’un temps de quiétude pour les baleines lors de leur présence dans nos eaux au travers de modifications du code de l’environnement.



Tôt ou tard, il faudra qu’une réelle police de surveillance soit mise en place pour contrôler ces agissements.