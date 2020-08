​Aucun autre cas positif sur le Paul Gauguin

Tahiti, le 3 août 2020 – Les passagers du Paul Gauguin ont été informés lundi après-midi que tous les tests pratiqués sur les passagers et membres d'équipages du navire étaient revenus négatifs de l'Institut Malardé, à l'exception de celui confirmant le cas Covid d'une touriste américaine la veille. Le débarquement pourrait avoir lieu en fin d'après-midi.



"Nous sommes heureux de vous annoncer que nous venons de recevoir le résultat des tests Covid. Tous les tests sont négatifs pour les passagers et équipages à bord du Paul Gauguin", a annoncé lundi après-midi la compagnie aux passagers toujours confinés dans leurs cabines, le navire étant à quai à Papeete. "Nous aimerons vous annoncer que vous allez pouvoir débarquer aujourd'hui en fin d'après-midi. Nous recevrons de plus amples informations de la part du service médical de Papeete", indique également le message d'information diffusé par la compagnie. Un point presse Etat-Pays sur la situation à bord du Paul Gauguin est prévu à 17 heures.