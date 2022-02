​Au Fifo, la jeunesse s'accapare la Maison de la Culture

Tahiti, le 7 février 2022 - Les couloirs de la Maison de la culture étaient remplis de jeunesse ce lundi ! Ça criait, papotait, éclatait de rire… La première journée de la semaine du festival était consacrée aux projections pour les scolaires.



On se poussait un peu dans les couloirs de la Maison de la culture ce lundi matin. En rigolant et en discutant, les collégiens et lycéens ont envahis le Fifo ! Stéphanie et Slim, deux enseignants, accompagnaient deux classes de troisième de Mahina. "C’est vraiment sympa de sortir de l’établissement et de venir jusqu’à Papeete. On n’en a pas souvent l’occasion !" Ils venaient voir principalement deux documentaires : Sana, le cristal qui consume sur les ravages de l’ice en Polynésie française et Sur les traces des GI à Bora Bora. "Le premier film les concerne directement, l’ice, c’est quelque chose qui les touche. Le deuxième film fait partie de leur programme scolaire car ils doivent étudier la Seconde Guerre mondiale. Ils pourront discuter avec les réalisateurs, exprimer leurs ressentis et poser leurs questions." C’est la première fois que ces deux enseignants emmènent des classes au Fifo. "C’est l’occasion d’apprendre autrement, de voir des images qui illustrent ce qu’ils vivent ou apprennent." Les élèves ont travaillé en amont sur la présentation des films et leur contexte et continueront la discussion en classe avec notamment un questionnaire à remplir. "Sans cette sortie scolaire, je ne pense que ces élèves seraient venus au festival", explique Slim.



Dans le Grand théâtre, alors que les élèves s’installent, certains immortalisent la sortie avec des selfies, d’autres lisent le programme, on patiente jusqu’à la levée du rideau sur l’écran. Tevaite, déjà installée avec ses élèves, a accompagné deux classes de troisième du collège de Tipaerui. Il a juste fallu traverser la route pour venir jusqu’à la Maison de la culture alors pas question de s’en priver ! L’enseignante vient chaque année au festival avec ses élèves. Elle trouve toujours des films, des documentaires, des thèmes auxquels elle peut raccrocher leur programme de l’année. "Le documentaire sur l’ice est une prolongation de la sensibilisation que l’on fait au collège. Cela entre dans le cadre du parcours citoyen. La DSP est venue déjà à l’établissement pour parler de ce sujet et faire de la sensibilisation. Mais le documentaire permet de rendre les choses plus concrètes et de les mettre en perspectives, cela donne du sens aussi à ce qu’ils ont entendu, et bien sûr c’est un support pour continuer la discussion. Nous devons travailler pour désidéaliser la consommation de drogue." Sur le deuxième documentaire de la matinée, elle s’attend à la surprise des élèves car beaucoup d’entre eux ne savent pas qu’une base militaire américaine a été installée à Bora Bora pendant la Seconde Guerre mondiale. "Les documentaires permettent d’apprendre différemment."



Débats après le film



A la fin de Sana, le cristal qui consume plusieurs élèves interrogent la réalisatrice, Lucile Guichet-Tirao : que deviennent les accros au sana ? Pourquoi est-ce que cette drogue est si cher ? Pourquoi avoir fait ce documentaire ? La réalisatrice se prête volontiers aux questions et répond avec sincérité, racontant les dessous de son travail mais aussi sa colère concernant la situation polynésienne. Plus léger : De mer en filles, le surf polynésien au féminin a eu du succès dans la salle. La conversation est amusante et suscite les rires des jeunes filles : "On voit surtout les filles attendre les garçons qui surfent, on voit pas trop l’inverse", dénonce une surfeuse qui est aussi dans le documentaire. Le Fifo, c’est l’occasion d’entendre et de voir la réalité et de débattre de sujets de société.