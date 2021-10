​Attaque de requin à Moorea : relaxe partielle pour la monitrice de plongée

Tahiti, le 26 octobre 2021 – Le tribunal correctionnel a partiellement relaxé mardi la monitrice de plongée qui avait encadré une sortie baleine au cours de laquelle une touriste avait été grièvement blessé par un requin parata.



La monitrice qui avait encadré, le 21 octobre 2019, une plongée baleines à Moorea au cours de laquelle une touriste avait été attaquée par un requin parata, a été relaxée mardi des faits de "blessures involontaires supérieures à trois mois" pour lesquels le procureur de la République avait requis six mois de prison avec sursis à son encontre. Cette attaque avait valu 180 jours d'incapacité totale de travail (ITT) à la victime.



Cette femme de 39 ans a en revanche été reconnue coupable d'avoir exercé une activité d'approche et d'observation des baleines à titre lucratif sans avoir obtenu l'autorisation requise pour le navire utilisé et condamnée à payer une amende de 150 000 Fcfp