​Atira’a ia Moorea, pour le savoir et le partage

Tahiti, le 18 avril 2023 - Des formations sur les actions des associations de Moorea sont organisées en avril et mai, dans le cadre du projet Atira’a ia Moorea, en faveur du public et de tous les membres bénévoles du tissu associatif. Te Mana o te Moana est à l’initiative de ce projet. L’idée : renforcer le lien associatif et enrichir les connaissances du public.



L’association Te Mana o te Moana met en place durant, en avril et mai, le projet Atira’a ia Moorea. Des associations locales ou des experts doivent y partager avec le public, durant des journées de formation gratuite, leurs connaissances dans les domaines culturels, environnementaux, scientifiques ou sociaux. Les bénévoles du tissu associatifs sont particulièrement visés. Au programme des journées déjà mise en place, les personnes présentes ont par exemple eu l’opportunité de mieux connaître les oiseaux avec l’ornithologue Alexandre Fellous, ou sur les plantes avec le botaniste Jean-Yves. Des associations comme Te Mana o te Moana, qui se consacre à la protection des tortues de mer, ou comme l’association pour la protection de l’environnement Les Bourdons de Moorea ont également animé des présentations de leur domaines d’actions.



Du lien et de la connaissance



Pour Te Mana o te Moana, à l’initiative de ce projet, l’objectif est de “renforcer les compétences des membres bénévoles des associations de Moorea, fédérer le tissu associatif de l’île grâce à un partage de connaissances et sensibiliser la population de l’île sœur à l’importance de l’engagement associatif et aux missions menées par les associations”. “L’idée est de renforcer le lien entre toutes les associations présentes sur l’île, en particulier celles qui se focalisent sur la connaissance du milieu, la protection de l’environnement et l’éducation”, explique Cécile Gaspard, fondatrice de Te Mana O Te Moana. “Chacune d’entre elles peut en même temps échanger avec les autres associations sur ce qu’elles font.” Parmi les personnes participantes, on a, une bénévole des associations Te Mana O Te Moana et Oceania. Un projet qui rencontre son public. “Je participe à ces formations, car c’est une opportunité de connaitre d’autres associations”, témoigne Annouk Brot, une participante. “C’est enrichissant de savoir ce qu’elles font. Les domaines qui m’intéressent particulièrement sont les baleines, les tortues et l’environnement. J’ai aussi suivi la formation sur les coraux. On s’aperçoit que les domaines d’action des associations forment un tout avec l’environnement.”



Tevaiarii Frebault, adhérente de l’association Paurai de Vaiare explique : “Mon association a été créée suite à la rénovation du marae Paruai dans la vallée de Vaiare. On veut justement protéger ce site. Je suis venue suivre la formation afin d’approfondir mes connaissances dans ce domaine. On va pouvoir par la suite mieux protéger les oiseaux comme le ū'upa ou le Martin-chasseur dans la vallée. On les observe tous les jours. J’avais remarqué aussi que les enfants de mon quartier ne connaissent pas le nom des oiseaux. Je suis venue là pour approfondir mes connaissances et pour pouvoir ensuite mener des projets sur les oiseaux.” À noter que les associations de Moorea qui souhaiteraient faire des interventions durant le mois de mai sont invitées à se rapprocher de l’association Te Moana o te Moana.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 18 Avril 2023 à 17:09 | Lu 151 fois