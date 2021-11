​Arutua prépare sa future école-abri anticyclonique

Tahiti, le 25 novembre 2021 – La commune de Arutua aux Tuamotu a conclu un prêt à taux zéro avec l'AFD pour 45,5 millions de Fcfp afin de déconstruire une salle omnisport vétuste et préparer le chantier d'une future école aux normes des abris anticycloniques.



Pour la première fois, la commune de Arutua aux Tuamotu a conclu un prêt avec l'Agence française de développement (AFD) à hauteur de 45,5 millions de Fcfp pour la dé-construction d'une salle omnisports vétuste, avant la construction d'une école aux normes des abris anticycloniques courant 2023/2024. Un prêt à taux zéro sur dix ans qui va couvrir plus d'un quart des opérations d'investissement de la commune en 2021 et que l'AFD médiatise à dessein pour inciter les communes à s'engager dans ce type de financement trop peu exploité. Côté projet, l'école comportant une salle de classe et une cantine sera multi-niveaux (maternelle et primaire) et pourra accueillir 93 élèves au total. La "commune" de Arutua compte 1 694 habitants, dont 808 répartis sur l'atoll même de Arutua, 414 sur la commune associée de l'atoll de Kaukura et 442 sur Apataki.