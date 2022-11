​Après le drame de la Maroto, Édouard Fritch témoigne de sa "compassion"

Tahiti, le 7 novembre 2022 – La présidence a adressé un communiqué lundi matin dans lequel le président du Pays, Édouard Fritch, témoigne de sa "compassion" aux familles endeuillées par le drame de la Maroto et adresser ses encouragements aux sauveteurs.



Actuellement à Tubuai pour l'ouverture du Festival des Australes, le président du Pays, Édouard Fritch, a adressé lundi matin par voie de communiqué sa "compassion" et ses "encouragements aux sauveteurs et bien entendu aux familles" après le drame qui a coûté la vie à un homme et provoqué la disparition d'une femme et de trois enfants emportés par la rivière en crue dimanche soir à Papenoo. "C’est bouleversé que j’ai appris la disparition de six personnes d’une même famille dans la vallée de la Maroto hier en fin d’après-midi", écrit le président du Pays. "Ces personnes qui travaillent au relais de la Maroto rentraient à la maison et elles se sont fait surprendre sur un radier par une brusque montée des eaux qui a emporté leur véhicule. Ce matin, mes pensées vont vers les proches qui sont aujourd’hui dans le deuil et l’angoisse." Évoquant l'état des recherches et un "évènement terrible qui touche toute notre communauté", le président dit croire que les sauveteurs parviendront à retrouver cette femme et ses enfants vivants, sains et saufs. Et il indique être "informé heure par heure des opérations".