​Apprendre le combat dans les règles à Moorea

Moorea, le 1er mars 2023 - Team Moorea compte désormais trois nouveaux instructeurs diplômés après que Jonathan Biarrez, William Ahnne et Vaiarii Childs ont obtenu leur BPPES (Brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif). Une qualification qui permet notamment aux trois champions d’être reconnus par les instances dirigeantes locales dans leur activité d’instructeur. Une cérémonie pour les féliciter a été organisée par les adhérents du club lundi au dojo municipal de Afareaitu.



Le club de Team Moorea, qui enseigne à ses adhérents le jiu jitsu brésilien ainsi que les disciplines associées, compte désormais dans ses rangs trois nouveaux instructeurs diplômés. Après que Jonathan Biarrez a obtenu son diplôme de BPPES option lutte à la fin de l’année dernière, ce sont en effet William Ahnne et Vaiarii Childs qui viennent de décrocher il y a quelques jours le diplôme de BPPES option jiu-jitsu brésilien. Les trois athlètes sont déjà des noms bien connus au fenua puisqu’ils ont été plusieurs fois titrés dans les compétitions locales et internationales dans leur discipline favorite à savoir la lutte pour le premier ainsi que le jiu-jitsu pour les deux autres.

Les membres du club ont organisé une cérémonie en début de semaine au dojo communal de Afareaitu afin de féliciter les trois champions. Ce diplôme va leur permettre d’être mieux reconnu dans leur activité d’instructeur comme nous l’explique Jonathan Biarrez, qui également président de Team Moorea. “C’est important puisqu’on est reconnu en termes réglementaire par la Direction de la jeunesse et des sports et par le monde du sport. On a maintenant le droit d’être rémunéré, d’encadrer des jeunes et de prendre en charge des pratiquants dans des sections plus avancées. J’espère que les membres des autres clubs vont également passer ce diplôme”, a-t-il réagi. Cette qualification va aussi leur permettre d’avoir une certaine crédibilité vis-à-vis des licenciées du club et de monter de nouveaux projets en faveur de la population. “On est plus pertinent lorsque les gens se disent qu’ils vont adhérer à un club dans lequel ils retrouvent des gens diplômés qui ont des compétences. Cela va aussi nous permettre de continuer ou de monter de nouveaux projets pour nos matahiapo ainsi que pour la jeunesse de Moorea. On est désormais en règle”, assure Jonathan Biarrez.

William Ahnne et Vaiarii Childs sont également satisfaits de leur nouveau statut. “C’est l’aboutissement de tous les diplômes qu’on a passés en amont. Cela fait dix ans que je donne des cours gratuitement. Je l’ai fait parce que j’aime partager ma passion. Je vais désormais pouvoir donner des séminaires ou faire des stages de vacances en me faisant rémunérer”, a confié William. “C’est important de passer cette formation pour être dans les règles. On essaie aussi de se former pour perpétuer le sport à Moorea. Mon prochain objectif sera de décrocher ma ceinture noire. Ce qui, avec mon diplôme, me donnera plus de reconnaissance vis-à-vis de mes élèves. Je pourrais à mon tour leur faire passer les ceintures”, a expliqué pour sa part Vaiarii.