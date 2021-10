​Appel à la vigilance pour les fortes pluies

Tahiti, le 22 octobre 2021 – Le haussariat a lancé un appel à la vigilance des habitants de l'archipel de la Société et des Tuamotu en raison des prévisions de fortes pluies cette fin de semaine et ce week-end.



Le haut-commissariat a lancé vendredi un appel à la vigilance en raison des fortes pluies en cours sur les archipels de la Société et des Tuamotu. Des averses de fortes intensités sont annoncées par Météo France, qui vient de placer les îles du Vent en vigilance orange. Les îles Sous-le-Vent et les îles des Tuamotu-Ouest sont placées, quant à elles, en vigilance jaune. "Cet évènement météorologique en cours devrait durer tout le week-end. Les maires ont été mobilisés pour prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité de leurs administrés", indique le haussariat. La population est invitée à respecter les recommandations suivantes :

- ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l'attention des enfants sur ce danger ;

- veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

- limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d'eau sur la chaussée ;

- réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

- limiter toutes activités en extérieur ;

- suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France.