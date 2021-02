​Anthony Jamet retoqué, Afaahiti pourra avoir son maire délégué

Tahiti, le 17 février 2021 – Le Conseil d'État a rejeté mercredi le recours du maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, qui refusait à son opposante, Béatrice Lucas, la possibilité de briguer le mandat de maire déléguée de Afaahiti.



Sans surprise, le Conseil d'État a balayé les recours du tāvana de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, qui refusait toujours à son opposante Béatrice Lucas –ou à tout membre de sa liste– de prétendre au poste de maire délégué de Afaahiti, malgré la note du haut-commissariat en ce sens et sa confirmation par le tribunal administratif de Papeete. L'ancienne tāvana et élue Tapura à l'assemblée avait perdu les élections sur l'ensemble de la commune de Taiarapu-Est, mais était arrivée en tête à Afaahiti. La juridiction parisienne a confirmé mercredi l'analyse des services de l'État en Polynésie française et de la juridiction administrative de Papeete au lendemain du second tour des dernières municipales. Afaahiti pourra avoir son maire délégué.



La nouvelle mouture du Code général des collectivités territoriales (CGCT) imposait en effet la disparition des maires délégués dans la commune "chef-lieu" des communes associées, comme Afaahiti pour Taiarapu-Est par exemple. Mais les services du haut-commissariat avaient précisé qu'en Polynésie, l'historique de la constitution des communes et des communes associées n'était pas le même qu'en métropole. Le Conseil d'État l'a confirmé mercredi, Taiarapu-Est est issue d'une fusion de communes et toutes ses communes associées peuvent compter un maire délégué. Anthony Jamet va donc devoir laisser Béatrice Lucas se faire élire sur Afaahiti.