​Angélo Frébault au Tavini "sans négociation"

Prônant le "rassemblement" avant les élections territoriales de 2023, le parti bleu ciel insiste sur le fait que les représentants Puta'i Ta'ae et Angélo Frébault "ont décidé, sans aucune négociation, de rejoindre le Tavini". L'occasion surtout d'insister sur un point de détail : "Leur nouvelle adhésion n’est nullement conditionnée par leur inscription sur la liste des prochaines territoriales." Le Tavini conclut en indiquant que la liste sera établie "conformément aux statuts et règlement intérieur du parti, en tenant compte de la déontologie du Tāvini, 'servir et non se servir', de la volonté et de la capacité des personnes à s’investir pleinement dans une mission qui sera difficile, celle de conduire pacifiquement notre peuple vers une accession raisonnée de notre Pays à sa pleine souveraineté." Quelques jours après le départ du représentant Angélo Frébault du Tapura pour le Tavini, le parti indépendantiste a diffusé lundi matin un communiqué de presse réagissant à cette information et précisant les conditions de cette adhésion. Le Tavini huiraatira estime que "l'électrochoc" de la victoire des trois députés indépendantistes aux législatives "confirme le rejet le rejet de la politique menée depuis dix ans par le gouvernement Tapura d'Édouard Fritch" et lui permet "d'enregistrer chaque jour de nombreuses nouvelles adhésions". Souvent accusé de ne pas avoir ouvertement prôné un discours souverainiste pendant la campagne des législatives, le Tavini ne laisse planer aucun doute sur ce sujet. Il estime que "le temps est venu de tourner la page de 40 années d'autonomie" et que "l'unité des mā'ohi, qu'ils soient de souche ou d'adoption" est destinée à bâtir cette société souveraine.Prônant le "rassemblement" avant les élections territoriales de 2023, le parti bleu ciel insiste sur le fait que les représentants Puta'i Ta'ae et Angélo Frébault "ont décidé, sans aucune négociation, de rejoindre le Tavini". L'occasion surtout d'insister sur un point de détail : "Leur nouvelle adhésion n’est nullement conditionnée par leur inscription sur la liste des prochaines territoriales." Le Tavini conclut en indiquant que la liste sera établie "conformément aux statuts et règlement intérieur du parti, en tenant compte de la déontologie du Tāvini, 'servir et non se servir', de la volonté et de la capacité des personnes à s’investir pleinement dans une mission qui sera difficile, celle de conduire pacifiquement notre peuple vers une accession raisonnée de notre Pays à sa pleine souveraineté."



Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 21 Novembre 2022 à 11:30 | Lu 484 fois