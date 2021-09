​Amanu compte 96% de vaccinés

Hao, le 14 septembre 2021 - Du 9 au 11 septembre, une équipe médicale du dispensaire de Hao s'est déplacée sur l'atoll voisin de Amanu, pour une deuxième opération de vaccination anticovid. La population de Amanu, pourtant covid-free, y a répondu très favorablement.



Amanu, également appelé Timanu ou Karere, est un atoll de l'archipel des Tuamotu situé à 19 km au nord de celui de Hao auquel il est rattaché administrativement, sa population est d'environ 174 habitants. Du fait de son éloignement et des précautions mises en place, ses habitants sont préservés. Il n'y a aucun cas de Covid recensé à l'heure actuelle sur l'atoll. Il est cependant indispensable de vacciner les habitants car ils ne sont pour autant pas à l'abri d'une éventuelle future contamination. Il leur arrive de se rendre à Hao pour diverses raisons économiques, médicales ou éducatives.



C'est pourquoi une équipe médicale composée de trois personnes (le médecin Olivier Jam, une infirmière, Maere Brotherson, et une aide soignante originaire de Amanu, Priscilla Tapakia), s'est rendue à Amanu la semaine dernière pour une opération de vaccination. Les soignants ont donc traversé les 19 km d'océan qui sépare Hao de Amanu puis, après un accueil restreint dû au précautions sanitaires, se sont rendus à l'abri anticyclonique de l'île pour installer leurs quartiers et commencer les premières injections.



96 % de vaccinés



Consciente des dangers de l'épidémie, la population sur place s'est volontiers prêtée à l'exercice, avec 52 personnes vaccinées au Janssen. Le médecin Olivier Jam se dit satisfait de l'opération : "La campagne de vaccination c'est très bien déroulée, nous avons pu atteindre nos objectifs. Les gens de Amanu sont adorables, j'aurais aimé y rester pour en profiter et prendre du repos, mais hélas ce n'était pas le but du voyage." Lors de la précédente campagne de vaccination, en mai dernier, 36 injections du vaccin Janssen avaient été réalisées permettant ainsi à l'époque à 20,6 % des habitants d'être vaccinés.



L'atoll de Amanu affiche à présent un taux vaccinal de 96 %, un chiffre qui s'explique grâce aux multiples campagne de vaccination et aux habitants eux-mêmes qui, lorsqu'ils se déplacent sur Hao, en profitent pour se faire vacciner au dispensaire.