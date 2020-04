​Allègement du confinement pour Taha’a aussi

Tahiti, le 20 avril 2020 - Alors que la commune de Taha'a a voté le maintien d'un confinement strict au même titre que Tahiti et Moorea, le haut-commissariat a rappelé lundi que la commune n'avait pas la compétence pour prendre une telle décision.



Dans un communiqué, le haut-commissariat a rappelé lundi que les mesures d’allègement du confinement pour les îles autres que Tahiti et Moorea, décidées conjointement par l’Etat et le Pays dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, s’imposaient à l’ensemble des archipels. Et si « certaines communes ont décidé de prendre des mesures plus restrictives », les services de l’Etat en Polynésie rappellent que « le domaine de la police spéciale relève de la seule compétence de l’Etat ». Ainsi, un maire ne peut prendre, au titre de son pouvoir de police générale, des mesures plus restrictives destinées à lutter contre l’épidémie « sauf à justifier de raisons impérieuses liées à des circonstances locales qui les rendent indispensables ». La décision de la commune de Taha’a, qui a choisi de prolonger l’interdiction de déplacement sur sa seule île malgré la décision de l’Etat et du Pays, n’est donc absolument pas légale.