​Alerte blanchissement à Fakarava

Tahiti, le 7 avril 2024 - Dans une lettre ouverte, Camille Lefort de Manadive à Fakarava s’alarme sur un blanchissement rapide des coraux sur place.





La passe sud de Fakarava, atoll des Tuamotu situé à environ 450 kilomètres de Tahiti possède l'un des récifs coralliens les mieux préservés de Polynésie.



Souvent classée parmi les plus beaux sites de plongée au monde, elle abrite une quantité incroyable d'espèces de coraux et de poissons de récif. Elle a été notamment popularisée par le documentaire “700 requins dans la nuit” mettant en valeur des rassemblements jamais observés de requins gris de récif (Carcharhinus amblyrhynchos) et de mérous camouflage (Epinephelus polyphekadion) qui viennent s'y reproduire chaque année.



Exposée en ce début d’année 2024 à des températures supérieures à celles généralement observées, une très large quantité des massifs coralliens montre actuellement un phénomène de blanchissement très alarmant.



Le corail vit en symbiose avec une algue unicellulaire, la zooxanthelle, qui lui donne ses couleurs caractéristiques. Les coraux étant sensibles aux élévations de température, ils réagissent en éjectant les algues, lui rendant leur couleur originale blanc calcaire.



Ce phénomène de blanchissement du corail est connu comme étant l'une des conséquences directement visibles du dérèglement climatique. Il est notamment observé régulièrement depuis 1998 sur la Grande barrière de corail en Australie où 98% des récifs auraient été touchés.

Inquiétude Aucune action à court terme ne peut avoir d'influence sur la température de l'eau du Pacifique et du lagon de Fakarava, de Tahiti et des autres îles de Polynésie dans lesquelles des phénomènes similaires ont été observés.



Avec la baisse des températures de l'air qui se produit normalement à cette saison, on peut espérer que certaines colonies de corail retrouveront leurs algues, leur permettant de reprendre leur symbiose et de survivre à cette saison et à ces anomalies de température. Mais qu'en sera-t-il les années suivantes ?



Les colonies de corail sont à la base des écosystèmes sous-marins de Polynésie, et leur disparition aurait des conséquences immédiates sur les poissons, mollusques, crustacés, et sur les requins, au sommet des chaînes alimentaires marines et dont la Polynésie représente le plus grand sanctuaire de protection au monde.



Quelles conséquences la disparition de ces écosystèmes pourrait avoir sur le peuple polynésien, dont les traditions, l'alimentation et l'économie sont basées essentiellement sur la nature et la vie sous-marine ?

Rédigé par Camille Lefort le Dimanche 7 Avril 2024 à 17:43 | Lu 729 fois