​Air Tahiti loue un ATR 72-600 pour 2 ans

Tahiti, le 17 mars 2023 – Dans l'optique de renforcer sa flotte et ses "capacités dans un contexte de croissance", la compagnie Air Tahiti va louer un ATR 72-600 à compter de ce dimanche pour une durée de deux ans. Elle accueillera par ailleurs un nouvel ATR en juin 2023.



Dans un communiqué diffusé vendredi, la compagnie aérienne Air Tahiti indique qu'à compter de ce dimanche 19 mars, elle verra sa flotte renforcée avec l'arrivée d'un ATR 72-600 pour une durée de deux ans. La location de cet avion vise à "renforcer les capacités" de la compagnie dans un "contexte de croissance". Cet ATR 72-600 est "d'un type identique" à ceux qui constituent déjà la flotte de la compagnie qui est composée de dix appareils : deux ATR 42-600 et huit ATR 72-600 dont un opéré par Amelia pour Air Tahiti depuis le 15 juin 2022 et qui repartira en juillet prochain.



Le service de ce nouvel ATR 72-600, nommé Heturere (étoile filante), sera assuré par le personnel navigant commercial et technique d'Air Tahiti et durant son séjour polynésien, l'avion verra sa livrée complétée par des motifs tatau. Air Tahiti explique qu'avec cette "opération de leasing", elle souhaite "accompagner la reprise de l'activité en Polynésie française tout en renforçant son service auprès des populations". Elle rappelle également qu'en juin prochain, elle recevra un nouvel ATR "flambant neuf" afin de "poursuivre cet élan".