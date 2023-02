​Air Tahiti Nui primée pour ses vins en classe Affaires

Tahiti, le 22 février 2023 – La compagnie Air Tahiti Nui a remporté la médaille d'or pour les meilleurs mousseux et rosés servis dans sa classe Affaires aux Business Traveller's Cellars in the sky pour l'année 2022.



À l'occasion du concours Business Traveller's Cellars in the sky 2022 qui récompense les meilleurs vins servis en classe Affaires et en première, la compagnie au tiare, Air Tahiti Nui, a remporté deux médailles d'or pour le mousseux (Champagne Charles Heidsieck brut réserve NV, France) et le rosé (Château des Demoiselles – Côtes de Provence, 2021, France) qu'elle propose à ses passagers voyageant en classe Affaires.



Tel que l'explique le site Airjournal qui a rapporté l'information, 22 transporteurs ont concouru en 2022 aux Business Traveller's Cellars in the sky parmi lesquels on retrouve donc Air Tahiti Nui mais aussi Aircalin qui a remporté la médaille d'or en catégorie vin doux business class. Les compagnies Singapore Airlines, Qantas ou encore British Airways ont également été primées.