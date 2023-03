​Air Moana se pose en Terre des hommes

Nuku Hiva, le 22 mars 2023 - La nouvelle compagnie domestique Air Moana effectue cette semaine ses premiers vols commerciaux sur l’archipel des Marquises.



Alors que le vol inaugural marquisien d’Air Moana avait lieu mardi entre Tahiti et Hiva Oa, mercredi à 12h30 c’est sur la piste de l’aéroport de Terre déserte à Nuku Hiva que l’ATR 72-600 de la compagnie aérienne inter-îles atterrissait pour la 1ère fois. À son bord, une trentaine de passagers parmi lesquels le directeur général de la compagnie, Raitini Rey, et le directeur de l'aviation civile, Georges Puchon. Au départ de Tahiti, la nouvelle compagnie aérienne locale desservira désormais les deux îles principales de l’archipel marquisien à raison de trois rotations par semaine, les mercredis, vendredis et dimanches sur Nuku Hiva et les mardis, jeudis et samedis sur Hiva Oa.



Dans un premier temps ces vols seront des directs depuis Tahiti, mais d’ici quelques mois Air Moana envisage de mettre en place des vols triangulaires afin de desservir les deux îles le même jour. Les rotations d’Air Moana viennent renforcer celles d'Air Tahiti qui effectue en moyenne sept vols hebdomadaires vers les Marquises. Une aubaine pour les populations de l’archipel. “Ça fait des années qu’on attendait cette nouvelle compagnie aux Marquises”, explique Teiki Teikiteetini habitant de Nuku Hiva, venu assister à l’arrivée du vol d’Air Moana. “Ne serait-ce que pour obliger Air Tahiti à revoir sa copie. Il y a 3 mois pour un aller-retour Tahiti/Nuku Hiva il fallait compter 90 000 Fcfp. Aujourd’hui Air Moana propose des billets entre 30 000 et 55 000 Fcfp, du coup Air Tahiti a dû baisser ses tarifs aussi. Comme quoi c’est possible. Pareil au niveau du confort : depuis plusieurs année Air Tahiti a remplacé ses sièges classiques par des sièges très légers, ultra fins et vraiment inconfortables, pour pouvoir mettre plus de fret dans les avions. Air Moana arrive et nous offre du confort grâce à de meilleurs sièges et un service à bord de qualité Ça c’est aussi un vrai argument de vente : un vol pour les Marquises ça dure plus de 3 heures.”



Les passagers du 1er vol commercial d’Air Moana sur Nuku Hiva ont été accueillis à la mi-journée au son des pahu et du mave marquisiens. Ils se sont également vu offrir un cocktail et une dégustation de fruits locaux puis ont pu profiter d’un haka de bienvenue, orchestré par la troupe Mana Haka. L’adjointe au maire de Nuku Hiva, Jeanne-Marie Kautai, a quant à elle remercié publiquement les intervenants d’Air Moana ainsi que le Pays pour la mise en place de cette nouvelle offre aérienne : “C’est une nouvelle opportunité pour les Marquises. Merci de nous offrir ce choix. Je souhaite de tout cœur une longue vie à Air Moana”, a-t-elle dit. Après une courte escale de deux heures, le nouvel avion d’Air Moana est reparti sur Tahiti.



Éléonore Lirzin, gérante d’un hébergement touristique de Nuku Hiva “Air Moana est une très bonne opportunité qui va permettre de voyager plus facilement entre Tahiti et les Marquises car jusqu’à présent, les vols d’Air Tahiti étaient toujours complets et on avait beaucoup de mal à choisir des dates de voyage précises. De plus Air Moana propose des vols directs ce qui est très appréciables car avec une escale le vol pour les Marquises passe de 3h15 à presque 5 heures. Et puis au niveau du tourisme, la concurrence à vraiment du bon puisqu’avec les vacances d’avril qui arrivent et les tarifs d’Air Moana – qui sont très avantageux – je constate que les touristes ne s’y sont pas trompés. Nous avons déjà pas mal de réservations liées à cela. Du coup, tout ce que j’espère c’est que dans l’avenir ces tarifs intéressants le resteront.”





Rédigé par Marie Laure le Jeudi 23 Mars 2023 à 09:34 | Lu 331 fois