​Air Moana : les salaires seront payés avant le 8 promet la compagnie

Tahiti, le 3 avril 2024 - Mardi en fin de journée, comme annoncé, la direction de la compagnie aérienne Air Moana a reçu les délégués du personnel pour détailler une situation financière critique, mais aussi pour rassurer l’ensemble des employés : les salaires seront payés intégralement dans les temps.



Après plus de deux heures de réunion, un léger soulagement pouvait se lire sur les visages de chacun, mardi après-midi à l’issue de la réunion organisée par la direction d’Air Moana avec les représentants du personnel. Mais des consignes semblent avoir été données d’éviter tout commentaire. Il aura fallu donc attendre que la direction veuille bien dévoiler quelques informations et indiquer les orientations qui seront mises en place dans les jours qui viennent. Tout d’abord – et c’était le point le plus important du moment – la direction s’est engagée à ce que le processus de paiement des salaires dans leur intégralité soit mené jusqu’au bout. Aucune inquiétude à avoir, a-t-elle rassuré, les salaires seront bien versés au plus tard le 8 avril prochain. Par ailleurs, les taxes aéroportuaires et les charges sociales seront réglées dans les temps.



Les ambitions de la start-up



Le marché déficitaire ne fait pas peur à la nouvelle compagnie aérienne interinsulaire qui se dit start-up, et ce malgré les 2 milliards de perte constatées sur l’exercice 2023. Comme l’a annoncé la direction, “la compagnie continuera à être soutenue par le Pays et les organismes financiers comme les banques et la Sofidep”. De son côté, le gouvernement avait accordé une défiscalisation pour l’acquisition de nouveaux appareils attendus en septembre et novembre 2025 en remplacement des deux avions actuellement exploités en leasing. À terme, un troisième ATR 72-600 doit renforcer la flotte d’Air Moana en mars 2026. Confiant en l’avenir, le directeur général n’a pas manqué de rappeler que le capital de la société est aussi là pour maintenir la compagnie en vol : “On ne mettra pas la clé sous la porte”, a-t-il assuré. Quant aux rumeurs sur les gros salaires de certains cadres, il a simplement indiqué que des efforts seront faits.