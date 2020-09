​Air France garde l'escale à Vancouver en octobre

Tahiti, le 9 septembre 2020 – Air France en Polynésie a annoncé mercredi que compte-tenu du maintien des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les clients en provenance de l'Union européenne, la compagnie poursuivait ses escales à Vancouver pendant tout le mois d'octobre.



Air France va poursuivre ses rotations entre la Polynésie française et la métropole via Vancouver pendant tout le mois d'octobre, a annoncé mercredi la compagnie aérienne dans un communiqué. Décision prise "compte-tenu du maintien des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les clients en provenance de l'Union européenne". Le programme de vols sera maintenu à trois fréquences par semaine les mercredis, vendredis et dimanches à 7h30 et 8h30 au départ de Papeete et les mardis, jeudis et samedis à 18h45 au départ de Paris. "Les voyageurs devront obligatoirement obtenir une Autorisation de Voyage Electronique (AVE) avant le départ afin de pouvoir transiter à Vancouver. Cette demande est à formuler sur le site officiel du Gouvernement du Canada", rappelle la compagnie.