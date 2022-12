​Air Bora Bora obtient sa licence

Tahiti, le 20 décembre 2022 – Le conseil des ministres a approuvé mardi le projet d'arrêté octroyant une licence de transporteur aérien à la nouvelle compagnie aérienne Air Bora Bora qui envisage d'engager 96 personnes. La compagnie prévoit des vols entre Tahiti et Moorea et compte également desservir les Iles Sous-le-Vent à partir de Bora Bora.



La compagnie Air Bora Bora a obtenu mardi sa licence pour voler dans le ciel polynésien. Le conseil des ministres lui a en effet accordé le sésame qui va lui permettre d'effectuer du transport aérien régulier entre Tahiti et Moorea à raison de 112 fréquences hebdomadaires. La compagnie compte également desservir les îles Sous-le-Vent à partir de Bora Bora. Pour ce faire, Air Bora Bora souhaite acquérir cinq DHC6-400 doté d'une charge marchande offerte maximale de 1842 kilos. Le rayon d'action maximal de l'appareil est de 741 km pour une capacité de 19 passagers. Les premiers avions seront livrés fin 2023. La compagnie prévoit d'engager 96 personnes pour assurer son rythme de croisière.



L'octroi de cette licence intervient alors que le premier avion de l'autre nouvelle compagnie interinsulaire, Air Moana, s'est posé lundi sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti Faa'a. La concurrence s'impose donc face à Air Tahiti.