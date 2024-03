​Aides-soignants et infirmiers, la formation reprend

Tahiti le 20 mars 2024. La formation au diplôme d’État d'Infirmier (DEI) et la formation au diplôme d’État d’Aide-Soignant (DEAS) réouvriront à la rentrée 2024. Conformément aux engagements du ministère de la Santé, la formation au diplôme d’État d'Infirmier (DEI) et la formation au diplôme d’État d’Aide-Soignant (DEAS) réouvriront à la rentrée 2024. En effet, le ministère de la Santé par le biais de la Direction de la Santé avait lancé un appel à candidature concernant les formations suivantes :

· Diplôme d’État d'Infirmier (DEI) pour une promotion de 15 étudiants maximum ;

· Diplôme d’État d'Aide-Soignant (DEAS) pour une promotion de 15 étudiants maximum.

Après une procédure de sélection rigoureuse, OCELLIA Santé-Social en partenariat avec l’Université de la Polynésie française (UPF) a remporté le marché. Les prochaines étapes sont :

· La sélection des étudiants : des informations sont disponibles sur le site de la Direction de la Santé à partir de ce jour, mercredi 20 mars 2024. Les dossiers de candidatures seront disponibles début avril et devront être déposés avant la fin avril. Deux périodes de sélection sont ainsi prévues : une sur dossier et une par épreuve, adaptées à chaque formation ;

· L’annonce des lauréats : les listes des lauréats aux formations seront publiées au plus tard le 3 juillet 2024, permettant ainsi aux futurs professionnels de santé de se préparer pour la rentrée de septembre 2024 dans les locaux de l’UPF.

Cette initiative est une étape transitoire importante dans la volonté du ministère de la Santé de réorganiser les filières de formation paramédicales et de répondre aux besoins croissants en professionnels de santé dans notre Pays.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 20 Mars 2024 à 17:29 | Lu 299 fois