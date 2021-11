​Aide temporaire au soutien de la filière porcine

Tahiti, le 25 novembre 2021 - L'augmentation des cours mondiaux des aliments pour bétails oblige le Pays à accorder une aide aux éleveurs locaux.



La filière porcine est une filière prioritaire du développement de la sécurité alimentaire. Elle couvre aujourd’hui 28% des besoins formels du Pays avec la seule production de Tahiti-Moorea et revêt un rôle central dans l’activité de l’abattoir de Papara, outil structurel indispensable pour toutes les filières d’élevage polynésien. La crise due à la pandémie de Covid-19 et les évènements climatiques extrêmes dans les principaux pays céréaliers ont de nombreuses conséquences parmi lesquelles la flambée des cours des matières premières agricoles (aliments pour bétails), au plus haut depuis 10 ans, ainsi qu’un emballement des tarifs de fret maritime international, en particulier depuis l’Asie et l’Océanie.



Ces augmentations importantes sur un poste représentant 70 à 75 % des charges des éleveurs, ont impacté fortement la rentabilité et la viabilité des élevages. Afin de soutenir la production de viande porcine, le gouvernement a décidé de la mise en place d’une aide financière temporaire sur les années 2021 et 2022. Elle est estimée à une enveloppe globale d’une trentaine de millions.