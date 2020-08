​Ahutoru, Maehaa Rua et Heitamahere restent fermées cette semaine

Tahiti, le 23 août 2020 – Premier point sur les écoles publiques qui fermeront leurs portes la semaine prochaine en raison de cas ou de suspicions de cas Covid. Des mises à jour sont encore attendues dans la journée de dimanche.



Dans un communiqué diffusé samedi, le Pays a fait le point sur la situation sanitaire dans les écoles et établissements scolaires du public, notamment après les premières fermetures d'écoles liées à des cas de Covid ou cas contacts. Dès lundi, l'école To'ata à Papeete va rouvrir ses portes. En revanche, les écoles Ahutoru de Arue et Maehaa Rua de Punaauia resteront fermées toute cette semaine "par précaution" et l'école Heitamahere de Taravao fermera toute cette semaine.



Les directions des enseignements privés catholique, protestant et adventiste, communiqueront sur les situations de leurs établissements et de leurs classes, précise le communiqué. Concernant l’école Tama Nui, à Papeete, la décision de réouverture ou de maintien de fermeture sera prise dans la journée du dimanche 23 août, en fonction de derniers résultats de tests. Le bureau de la veille sanitaire, en charge des enquêtes sanitaires, contactera les personnes concernées.



Par ailleurs, les informations liées aux fermetures ou réouvertures de classes sont gérées directement par les écoles, les collèges et les lycées de l’enseignement public en coordination avec les inspecteurs du 1er degré, les chefs d’établissement et la DGEE.