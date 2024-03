​Agression de deux touristes : un majeur et un mineur de 17 ans poursuivis

Tahiti, le 25 mars 2024 - Suite à l'agression commise sur deux touristes australiens dans la nuit de vendredi à samedi à Papeete, un homme de 23 ans et un mineur de 17 ans ont été déférés dimanche au palais de justice. Ils seront tous deux jugés pour violences aggravées.



Tel que nous le rapportions dans nos colonnes ce week-end, deux touristes australiens ont été violemment agressés dans la nuit de vendredi à samedi à côté du Centre Vaima à Papeete. Si cinq personnes dont un mineur de 12 ans avaient été initialement appréhendées, la procureure de la République, Solène Belaouar, précise lundi que seules deux personnes ont finalement été déférées dimanche au palais de justice. Un majeur de 23 ans sera jugé en comparution immédiate cet après-midi pour répondre de violences aggravées et pour avoir tenté de faire les poches des touristes lors de l'agression. Un mineur de 17 ans comparaîtra quant à lui devant le juge des enfants le 29 avril. Les deux hommes étaient jusque-là inconnus de la justice.



La procureure indique par ailleurs que le mineur de 12 ans qui se trouvait sur les lieux n'est pas "impliqué" dans cette agression qui aurait eu lieu suite à une "bousculade involontaire" entre les deux Australiens et le groupe de jeunes.



Rédigé par Garance Colbert le Lundi 25 Mars 2024 à 11:17