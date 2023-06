​Affaire Radio Tefana, le parquet général se pourvoit en cassation

Tahiti le 31 mai 2023. Il fallait s'y attendre. Une semaine après la relaxe générale prononcée par la cour d'appel de Papeete à l'encontre d'Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill dans l'affaire Radio Tefana, le parquet de Papeete a décidé de se pourvoir en cassation.



L'information de nos confrères de TNTV explique ainsi que selon le parquet, il y a bien enrichissement personnel des trois personnes prévenues, contredisant en ce sens la lecture faite par le juge de la cour d'appel du 24 mai dernier.

La cour de cassation tranchera désormais sur la forme ce procès qui s'étire en longueur.



Avant leur relaxe, Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill avaient tous trois été condamnés en première instance. En septembre 2019, Oscar Temaru avait été condamné à six mois de prison avec sursis et cinq millions d'amende pour “détournements de fonds publics”.



Le directeur puis président de la radio associative, Vito Maamaatuaiahutapu, poursuivi pour recel de prise illégale d’intérêts, avait écopé de trois mois de prison avec sursis et d’une amende d’un million de francs.



Heinui Le Caill, président de l’association Te Reo o Tefana depuis 2017, également poursuivi pour recel de prise illégale d’intérêts, avait pour sa part été condamné à un mois de prison avec sursis et 500 000 francs d’amende.



Enfin, l’association Te Reo o Tefana, émettrice de la radio éponyme, avait été condamnée pour recel à une peine d’amende de 100 millions de francs.