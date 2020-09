​Affaire JPK : Les mises en examen de Miri Tatarata et Francis Stein confirmées

Tahiti, le 29 septembre 2020 – La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete a rejeté mardi les recours en nullités de mises en examen pour "meurtre" déposées par Miri Tatarata et Francis Stein dans l'affaire de la disparition de l'ancien journaliste JPK en 1997.



La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete a rejeté mardi matin les requêtes en nullités de procédures déposées par les avocats de Miri Tatarata et Francis Stein contre leurs mises en examen dans l'affaire JPK. L'ex-compagne de l'ancien journaliste disparu en décembre 1997 et son amant avaient été mis en examen pour "meurtre" le 28 juin 2019, au terme d'une nouvelle phase d'investigations dans ce très vieux et médiatique dossier. Depuis cette date, les avocats de Miri Tatarata et Francis Stein contestent fermement les soupçons du juge d'instruction sur l'implication de leurs clients dans la disparition de Jean-Pascal Couraud et soutiennent "qu'aucun fait nouveau" dans la procédure ne justifie de mises en examen. La chambre de l'instruction a jugé l'inverse mardi matin. L'avocate de Miri Tatarata n'a pas souhaité réagir avant d'avoir pris connaissance du contenu de la décision. L'avocat de Francis Stein n'était pas joignable de son côté. Rappelons que les décisions de la chambre de l'instruction sont toujours susceptibles de pourvois en cassation. Rappelons également que dans le cadre de cette affaire, trois anciens membres du Groupement d’intervention de Polynésie (GIP) de Gaston Flosse –Rere Puputauki, Tino Mara et Tutu Manate– sont toujours mis en examen pour "enlèvement et séquestration" dans un volet plus politique du dossier.