​Aérien domestique : L'appel d'offre lancé mardi

Tahiti, le 3 août 2020 – Le conseil des ministres a approuvé lundi l'appel d'offre pour les délégations de service public dans le secteur aérien domestique pour les 34 lignes qui ne seront pas laissées en libre concurrence. La procédure sera lancée ce mardi.



Le conseil des ministres a approuvé lundi le projet d’arrêté organisant l’appel d’offres de la délégation du service public du transport aérien interinsulaire. Particulièrement attendue, cette décision fait suite aux engagements pris par le gouvernement lors de la signature de l’accord de reprise de la desserte aérienne interinsulaire le 1er juillet 2020 entre le Pays et Air Tahiti, concrétisant la loi de Pays prise en 2016 pour l'organisation du secteur.



La délégation de service public s’applique sur 34 destinations de désenclavement en deux lots –2 îles aux Marquises et 32 destinations aux Tuamotu et aux Australes– et fera l’objet d’une procédure restreinte dont l’avis d’appel public à concurrence sera publié au journal officiel dès ce mardi 4 août. Le dossier de consultation comprend un règlement de consultation, un cahier des charges et un projet de contrat. La délégation de service public prendra effet dès le 1er janvier 2021.