​Aérien : Zimex en panne de confiance à Ua Pou

Ua Pou, le 3 mars 2021– L'arrivée de Zimex, la compagnie suisse en sous-traitance pour Air Archipels, ne s'est pas déroulée aussi bien que les usagers le souhaitaient. Une première panne a entamé leur confiance et la future reprise au 1er juillet par l’avion monoturbine de Tahiti Air Charter n'est pas de nature à les rassurer.



Pour Zimex, qui a repris les liaisons pour Ua Pou depuis la mi-février et ce, jusqu'au 30 juin, les débuts ont été pour le moins difficiles. Le premier vol était initialement programmé le 11 février, mais le pilote n’a pas pu décoller le jour J pour cause de vents trop forts. Il a donc été repoussé au 18 février, celui-ci s’est déroulé normalement tout comme celui du lendemain. Mais le 20 février, c’est un bug informatique qui a cloué l’avion au sol pendant une semaine, le temps de la réparation.

Dans l’intervalle, les passagers ont dû se débrouiller par leurs propres moyens, en se rendant principalement à Nuku Hiva par bateau. 1h40 de traversée puis 1h30 de taxi avant d’arriver à l’aéroport de Terre Déserte pour prendre l’ATR. Cette alternative, pourtant chronophage, a également été adoptée par nombre de personnes ayant perdu confiance en l’avion depuis Ua Pou.

Depuis le 27 février, les vols ont repris normalement à raison de deux vols par jour les jeudis, vendredis et dimanches et un vol le samedi. L’agence Air Tahiti est ouverte uniquement le mercredi et les employés restent en poste jusqu’au 30 juin.



Le responsable d'escale prend note de l’appréhension des passagers qui doivent prendre l’avion pour leur déplacement inter-archipel ou vers Tahiti. C’est dans ce contexte que certains d’entre eux lui ont fait part de leur inquiétude au sujet de l’appareil monoturbine prévu par Tahiti Air Charter pour la future ligne Enata.

Quant au futur personnel de l’escale, selon nos informations, Tahiti Air Charter prévoit dans ses effectifs un agent et un bagagiste contre trois agents et trois bagagistes actuellement. Autant d’inquiétudes et d'interrogations concernant le ciel qui surplombe le caillou fleuri des Marquises. La population prend son mal en patience mais espère un jour pouvoir bénéficier d’une offre aérienne stable et rassurante.