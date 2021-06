​Activités nautiques : la sécurité assurée

Moorea, le 26 juin 2021 - Des prestataires d'activités nautiques ont passé la formation CPPAAPPN la semaine dernière à Moorea. Étant déjà détenteurs de l’ACPASRA, cela leur a permis de se mettre en règle au niveau de la réglementation et de mettre à jour leurs connaissances dans les techniques de sauvetage et de secourisme dans les activités de snorkeling.



Une session de formation au Certificat professionnel polynésien d’accompagnateur d'activités physiques de pleine nature (CPPAAPPN), mention randonnée aquatique, a été organisée à Moorea du 21 au 24 juin dernier en faveur de quelques professionnels du tourisme qui possèdent déjà leur Attestation de compétences à la prévention à l’assistance et au sauvetage en randonnée aquatique en Polynésie française (ACPASRA). Pour rappel, le Pays vient d’abroger l’ACPASRA pour la remplacer par le CPPAAPPN, une formation mieux adaptée au développement touristique et à la réglementation en vigueur. Ce qui oblige les titulaires actuels de l’ACPASRA du fenua à passer une “formation passerelle CPPAAPPN” de 24 heures pour pouvoir continuer à exercer légalement leur activité touristique. Ils étaient ainsi 16 inscrits de Tahiti et de Moorea à suivre cette formation assurée par l’organisme de formation 100% services.



Le programme était essentiellement accès sur les techniques de secourisme et de sauvetage (techniques de remorquage, de sortie d’eau, à terre, etc.) des victimes lors des activités de snorkeling. Après des évaluations écrites, les connaissances des stagiaires ont été testées en mer jeudi au débarcadère de Paopao.



Maintien des connaissances et mise en règle



“La formation s’est très bien passée. Les gens sont demandeurs de ce genre de formation. Ils se rendent compte qu’un accident peut vite arriver et qu’ils sont obligés de maintenir leurs connaissances à minima. C’est une bonne piqûre de rappel pour eux avant la saison des baleines qui va arriver dans quelques jours” commente Damien, le formateur. Les bénéficiaires étaient effectivement satisfaits à l’issue de la formation à l’image de Raphael Labaysse, un prestataire d’activités nautiques sur sa pirogue à voile. “Cela va nous permettre d’assurer la sécurité de nos passagers et de nous permettre d’être en règle avec nos assurances. Ça nous permet de savoir les nouvelles mises à jour. Mais c’est toujours utile aussi de revoir certains gestes de secours, car on les connaît mais on ne pratique pas forcément”, explique-t-il.



Idem pour Turima Tom, un professionnel dans une grande société touristique de l’île. “Cette formation est utile car elle nous permet de sauver notre population en cas d’accident. Je pourrais également sauver des vies lors de mes activités touristiques sur le motu. Il est important pour moi de suivre d’autres formations afin d’avoir de nouvelles connaissances”, s’est-t-il satisfait. Ces derniers connaîtront les résultats de leurs évaluations au mois de juillet prochain. Pour ceux qui sont intéressés, d’autres formations CPPAAPPN sont prévues à partir du mois d’octobre 2021.