​Activation du plan blanc du CHPF

Tahiti le 6 février 2024. En suite du passage en pré-alerte cyclonique pour les Îles du Vent, le Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF) déploie la phase orange de son plan cyclone.





L'activation de la phase orange implique une série de mesures préventives et d'adaptations des activités hospitalières pour assurer la sécurité des patients, du personnel et des infrastructures de l'hôpital face aux conditions météorologiques potentiellement dangereuses.



En conséquence, le CHPF informe ses usagers de l’arrêt progressif de ses activités programmées de consultation et d’hospitalisation. Leur fermeture sera pleinement effective le mercredi 07 février à 16h. La continuité des prises en charge des patients hospitalisés et des urgences restera assurée.



Ces mesures seront adaptées et communiquées selon l’évolution de la situation.