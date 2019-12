​Accord entre le Pays et la CDC pour la création d’un aménageur

Tahiti, le 9 décembre 2019 - Une convention portant accord-cadre entre la Polynésie française et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a été signée hier en vue de la création en Polynésie d’un aménageur ensemblier. Cet entité sera chargée de la mise en œuvre opérationnelle des opérations d'aménagement du Pays et des communes.



La Polynésie française a signé lundi avec la Banque des Territoires du groupe Caisse des dépôts et consignations (CDC) une convention portant accord-cadre en vue de parvenir à la création d’un aménageur ensemblier.

Par cette convention, la Banque des Territoire apporte un soutien financier et en ingénierie au profit du Pays en vue de satisfaire des besoins en aménagement dans les secteurs de l’habitat, du tourisme et des infrastructures structurantes de ses politiques publiques et en cohérence avec le développement des communes.



Le Pays et les communes ont le souhait de lancer d’importants projets urbains sur l’île de Tahiti et dans les archipels : projet du village tahitien à Punaauia ; Contrats de Redynamisation des Sites de Défense à Taiarapu Est, Mahina, Pirae et Papeete ; projets de Renouvellement Urbain à Mahina, Pirae, Papeete et Punaauia, etc. Mais les acteurs publics concernés, en qualité de maîtres d’ouvrage, rencontrent des difficultés pour la mise en œuvre opérationnelle de ces projets en l’absence d’aménageur professionnalisé, compétent pour conduire ces opérations d’aménagement.



C’est dans ce contexte que la Polynésie française a confirmé en juillet dernier son souhait d’aboutir à la création d’un aménageur ensemblier Ad hoc. De son côté, la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, qui remplit des missions en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. Par l’intermédiaire de la Banque des Territoires, la CDC apporte son appui technique et financier à la mise en œuvre des programmes engagés les collectivités locales. La Banque des Territoires intervient dans les Outre-mer et poursuit un objectif de développement durable de la Polynésie française. Elle accompagne la mise en œuvre des politiques publiques au moyen de financements adaptés et de mesures d’appui en fonction des attentes du Pays.



Des appuis en ingénierie et conseil ont déjà été déployés par la Banque des Territoires au profit de la Polynésie française en 2018 concernant, d’une part, un audit de l’Office polynésien de l’habitat pour l’appuyer dans sa restructuration qui a donné lieu à un rapport d’étape de la SCET le 1er juin et, d’autre part, l’évaluation des besoins pour définir les termes techniques d’un cahier des charges pour l’élaboration d’une stratégie de l’habitat en Polynésie française. En 2019, une mission d’études sur le besoin d’un aménageur en Polynésie française a été financée par la Banque des Territoires. Cette étude a été restituée en juin dernier et a mis en évidence les besoins de créer une structure ad hoc pouvant satisfaire divers besoins du Pays et des communes.