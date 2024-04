​À chacun son rythme

Tahiti, le 29 avril 2024 - Les votes des parents et des enseignants sur les nouveaux rythmes scolaires ont été présentés lundi à la présidence. Loin d’être homogène, la réforme des rythmes scolaires est désormais entre les mains des communes et des transporteurs qui vont devoir trouver des solutions pour la rentrée prochaine.





La réforme des rythmes scolaires au Fenua est bel et bien lancée. Lundi à la présidence, le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, entouré de membre de la Direction générale de l’éducation et des enseignements, a présenté les résultats des votes des parents d’élèves qui ont été effectués le mois dernier.



Après consultation des résultats, et conformément aux engagements pris lors de l’annonce du scrutin, aucune décision définitive et unique n’a été actée. Conséquence : le monde de l’enseignement, les parents d’élèves, les mairies, les transporteurs et les associations périscolaires se retrouvent avec un patchwork dans lequel chaque commune aura sa solution.



Au final, le ministère de l’Éducation a annoncé les bons chiffres de cette consultation. 86,7% des parents d’élèves ont participé au vote, annonce le ministère. Un chiffre compliqué à comprendre, puisque les enfants n’avaient le droit à être représentés que par un vote, et que, dans la grande majorité des cas, ils ont deux parents. 97,5% des enseignants ont aussi participé au scrutin.



“Au final, les six scénarios proposés seront mis en place”, expliquait Ronny Teriipaia lundi en conférence de presse. “Cette variété de choix confirme la volonté partagée de trouver des solutions adaptées aux besoins de chaque territoire.” La semaine de cinq jours reste le choix le plus fréquent avec 73% des parents et 95% des enseignants. C’est désormais au tāvana de chaque commune de travailler pour proposer les horaires correspondants. Ils ont jusqu’à la fin du mois de mai pour rendre leurs décisions. En parallèle, la Direction des transports terrestre va elle aussi travailler à des schémas de circulation pour fluidifier le tout.

De la responsabilité des parents



D’un point de vue administratif, choisir de nouveaux horaires était de la responsabilité du ministère. D’un point de vue pratique, en revanche, la conférence de presse de lundi a confirmé que leur application dépassait largement le champ de compétence du ministre et de la DGEE qui ont renvoyé, tour à tour, le problème vers les parents qui devront s’accommoder des horaires choisis, et tant pis pour ceux qui travaillent tôt et dont les enfants commenceront plus tard qu’aujourd’hui, ou pour ceux dont les enfants finiront les cours plus tôt.



Dans le public, les écoles n’ayant pas la responsabilité des enfants avant et après les cours, c’est vers les communes qu’il faudra se retourner. Et si ces dernières n’ont rien prévu ou qu’elles n’ont pas les financements pour s’occuper des enfants… Eh bien tant pis encore, puisqu’elles n’en sont finalement pas obligées. “C’est de la responsabilité des parents”, s’est borné à marteler le ministre de l’Éducation tout en argumentant “qu’il ne faut pas commencer à s’angoisser tout de suite”.

Des disparités Les résultats des votes sont parfois surprenants. Ainsi, dans la commune de Moorea-Maiao, seule la commune de Teavaro a choisi la semaine avec trois après-midis travaillés, là où les autres communes ont choisi exclusivement le matin.



De même, dans la grande agglomération urbaine, de Arue à Punaauia, seule la commune de Pirae a fait le choix des cinq matinées, là où les autres communes conservent le système actuel.



Enfin, une seule commune, celle de Makemo, a fait le choix d’envoyer les enfants à l’école tous les jours, sauf le mercredi.



De plus, les choix des parents n’ont pas été similaires à ceux des enseignants. Une différence très notable se fait jour aux Îles du Vent et aux Tuamotu-Gambier où les votes des parents étaient très partagés, alors que ceux des enseignants privilégiaient à 63% et 66% la semaine de quatre jours. Les votes sont presque similaires en revanche aux Australes et aux Marquises où parents comme enseignants ont voté pour la semaine à cinq matinées et deux après-midis (mardi et jeudi).













