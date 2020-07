​95% de réussite au bac 2020 en Polynésie

Tahiti, le 6 juillet 2020 – A l'issue des épreuves de rattrapage la semaine dernière, le taux de réussite au baccalauréat général et technologique en Polynésie française s'élève à 95% en 2020. Un véritable record lié aux modalités d'examen en contrôle continu en raison du coronavirus.



A l'issue des épreuves de rattrapage du baccalauréat général et technologique la semaine dernière, la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) a communiqué lundi les chiffres officiels du taux de réussite au bac 2020 en Polynésie française. Et la tendance aperçue avant le rattrapage se confirme… En effet, le taux de réussite au baccalauréat 2020 est de 95% toutes filières confondues, contre 88,2% en 2019. Un chiffre qui s'explique très vraisemblablement par le passage de l'examen en contrôle continu sur la base des résultats des deux premiers trimestres de l'année en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans le détail, le taux de réussite est de 96,6% pour le bac général et 92,7% pour le bac technologique. Rapporté au nombre de candidats, seuls 18 des 1 294 élèves inscrits pour le baccalauréat général n'ont pas obtenu leur diplôme, contre 23 pour le baccalauréat technologique…