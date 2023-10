​849 véhicules contrôlés ce week-en

Tahiti, le 29 octobre 2023 - À l’occasion du premier week-end des vacances scolaires, les gendarmes et les policiers ont contrôlé 849 véhicules dont 135 deux-roues à Papeete, Pirae et Arue. 80 infractions ont été relevées.



Près de 74 gendarmes et policiers ont été mobilisés ce week-end afin de prévenir les accidents de la route. Ces contrôles ont notamment porté sur la lutte contre les conduites addictives et plus généralement sur les conduites dangereuses pour la sécurité des usagers de la route. Ainsi, plus de 849 véhicules dont près de 135 deux-roues ont été contrôlés dans les communes de Papeete, Pirae et Arue. 406 dépistages de consommation d’alcool et 40 dépistages de consommation de stupéfiants ont notamment été effectués. Plus de 80 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre.



Dans un communiqué diffusé samedi, le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, a tenu à rappeler que “les forces de sécurité restent mobilisées sur les routes de tous les archipels tout au long de l’année”. Il appelle aussi à “la vigilance et à la responsabilité tous les usagers de la route, et en particulier les conducteurs de deux-roues”. Le représentant de l’État souligne également que “les accidents peuvent être évités grâce à un usage responsable de la route, notamment en respectant le code de la route. Le respect des règles permet notamment de réduire les risques d’accidents et de lutter contre la mortalité en évitant les comportements dangereux que sont la consommation excessive d’alcool, l’usage de stupéfiants, l’utilisation de son téléphone au volant ou encore le non-port du casque de sécurité par les conducteurs des deux-roues”.





Rappelons par ailleurs que 28 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua depuis le début de l'année.