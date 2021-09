​84 soignants débarquent de Paris en renfort

Tahiti, le 2 septembre 2021 - Un contingent de 84 soignants est arrivé de Paris entre mercredi soir et jeudi matin, pour prêter main forte aux personnels des hôpitaux de Tahiti, Moorea et Raiatea. L’Etat annonce de nouveaux renforts "en fin de semaine".



Alors que le haut-commissariat annonçait mercredi la venue d’une mission d’appui sanitaire de 87 soignants en Polynésie, ce sont finalement 84 volontaires qui sont arrivés au fenua entre mercredi soir (34 soignants de la réserve sanitaire) et jeudi matin (50 infirmiers et aides-soignants de la solidarité nationale). Ce contingent doit être déployé à Tahiti et dans les îles, notamment au centre hospitalier du Taaone et dans les hôpitaux périphériques de Taravao, Moorea et d’Uturoa, à Raiatea où 13 soignants prévoient d'être dépêchés en renfort. Des structures confrontées "à une situation de très forte tension", constate jeudi un communiqué du haut-commissariat. Communiqué qui rappelle en outre que "ces nouveaux renforts en personnels soignant viennent compléter une première équipe de 15 infirmiers de la réserve sanitaire, arrivée le 11 août dernier, et l’équipe de 12 soignants" mobilisées depuis la semaine dernière.



67 volontaires sont attendus de Paris dans le courant du week-end pour appuyer les personnels des structures sanitaires dans leur lutte contre le virus, déclare par ailleurs ce communiqué, en soulignant qu’ "au total, c’est déjà plus d’une centaine de soignants arrivés de France hexagonale qui se mobilisent fortement pour la Polynésie française".

Jeudi matin, le ministère des Outre-mer annonce de son côté l’envoi de "500 soignants à Papeete, Fort de France et Pointe à Pitre pour soutenir les équipes soignantes sur place", avec visiblement la part belle réservée aux deux départements des Antilles.