​739 millions pour le TEP Scan du Taaone

Tahiti, le 15 janvier 2020 - L’hôpital du Taaone sera doté d’un appareil d'imagerie moléculaire de type TEP Scan dès le premier trimestre de l’année prochaine. L’équipement médical est cofinancé par l’Etat et le Pays est de 589 millions de Fcfp, en plus des 150 millions de Fcfp prévus pour le bâtiment qui l’accueillera.



L’hôpital du Taaone sera doté d’un appareil de Tomographie par émission de positons (TEP ou PET Scan en anglais) dès l’année prochaine, a confirmé Edouard Fritch mercredi lors de ses vœux aux représentants de la société civile : « Le Tep Scan fonctionnera au CHPF », a-t-il assuré. "En effet aujourd’hui près de 200 évacuations sanitaires s’effectuent chaque année pour cet examen. Le montant de l’opération s’élève à 589 millions de francs pour le matériel et à 150 millions de francs pour le bâti."



Le conseil des ministres a approuvé mercredi l’attribution d’une subvention d’investissement en faveur du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) pour l’acquisition de cet appareil d’imagerie médicale qui renforcera l’équipement du service de l’oncologie.



Ce TEP Scan sera composé d’un cyclotron à usage médical et d’une caméra de tomographie par émission de positions permettant la réalisation d’examen d’imagerie qui repose sur l’injection dans le sang d’un traceur faiblement radioactif. Ce traceur, une fois injecté, se fixe sur différents organes et permet d’en analyser le fonctionnement.



La nécessité de disposer de ce matériel performant permettra d’établir un diagnostic plus rapidement et par conséquent d’adapter le traitement adéquat, en évitant d’avoir à procéder à des évacuations sanitaires.

La demande de subvention pour l’acquisition du TEP Scan a fait l’objet d’une validation en comité de pilotage du 14 octobre dernier entre l’Etat et la Polynésie française. La TVA sera prise en charge par le Pays.