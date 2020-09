​658 cas Covid confirmés samedi en Polynésie

Tahiti, le 5 septembre 2020 - La Direction de la santé a indiqué samedi matin sur son site que le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Polynésie s’élevait désormais à 658, soit 26 de plus en 24 heures. Les cas actifs sont localisés dans les communes urbaines de Tahiti, ainsi qu’à Bora Bora, Moorea et Raiatea. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué puisque les carrés épidémiologiques sont publiés trois fois par semaine, le lundi, mercredi et le vendredi.