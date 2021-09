​64 nouveaux renforts de la réserve sanitaire

Tahiti, le 5 septembre 2021 – Après les 84 soignants arrivés mercredi et jeudi au fenua, ce sont 64 nouveaux professionnels de santé de la réserve sanitaire qui ont débarqué à l’aéroport de Tahiti-Faa’a samedi soir. Lundi matin, 44 pompiers et militaires de la sécurité civile qui sont attendus pour prêter main forte aux soignants.



En plus des 84 soignants arrivés en milieu de semaine, 64 nouveaux professionnels de santé de la réserve sanitaire de Santé Publique France sont arrivés samedi soir pour renforcer les équipes en place dans les hôpitaux de la Polynésie française. Constituée de deux médecins urgentistes, 30 infirmiers en soins généraux, 10 infirmiers en réanimation, 11 aides-soignants en soins généraux, 8 aides-soignants en réanimation et 3 logisticiens, cette nouvelle équipe va permettre une meilleure prise en charge des patients accueillis en filière Covid. Aussi, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, la Polynésie française reçoit également une équipe de soutien psychologique (2 psychiatres, 2 psychologues et 1 infirmier) pour faciliter et soutenir moralement le travail des soignants fortement sollicités depuis de longues semaines. Les nouveaux soignants seront déployés aussi bien au Centre hospitalier de Taaone que dans les hôpitaux périphériques de Taravao, Moorea et Uturoa.



Ces renforts en provenance de la métropole seront complétés par l’arrivée lundi de 44 pompiers et militaires de la sécurité civile qui viendront renforcer les centres communaux d’incendie de secours et épauler les équipes actuelles pour la vaccination.