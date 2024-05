​6 ans ferme pour un "boss" du trafic de drogue

Le procès de l'un des "boss" du trafic d'ice local, dont Tahiti Infos vous a narré les coulisses ce lundi , s'est conclu ce mardi au tribunal correctionnel de Papeete. En effet, ce matin, l'avocat de Tamatoa T, dit "Siki", a tenu une longue plaidoirie pour son client, en estimant qu'on ne pouvait pas condamner un homme à 8 ans d'emprisonnement avec les éléments du dossier, comme l'avait requis la veille le procureur de la République, Yann Haussner. "Il faisait asseoir son autorité avec violence, mais comment évoluer sans violence dans ce milieu ?" a-t-il tenté, afin de minimiser les faits, avant de rajouter que si Siki avait été un vrai caïd, ce ne serait pas "5 millions de francs qu'on aurait retrouvés dans sa voiture, mais bien plus".Concernant le statut de son client, qualifié de caïd, de boss ou encore de chef de gang violent et tyrannique, là encore, Me Bennouar a tenté d'atténuer le rôle joué par Tamatoa T dans l'organisation : "Il n'a pas la dimension du trafiquant international qu'on voudrait lui donner. Cette exagération ne peut pas grandir la décision du tribunal", a-t-il plaidé, "les éléments du dossier ne sont pas probants".Après délibération, le tribunal a décidé de se montrer plus clément que le procureur, en condamnant "Siki" à 6 ans de prison ferme, avec la confiscation de tous les biens saisis lors de l'instruction de l'enquête. Concernant ses 9 autres acolytes, qui comparaissaient également lors du même procès, ils ont tous été reconnus coupables également, en écopant de peines allant de 4 mois de prison avec sursis à 4 ans d'emprisonnement.

