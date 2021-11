​59 élus polynésiens signent pour un second mandat de Macron

Tahiti, le 22 novembre 2021 – Cinquante-neuf élus du fenua ont apposé leur signature à une tribune publiée dans le JDD. Elle est l'œuvre d'un total de plus de 600 élus qui soutiennent un second mandat d'Emmanuel Macron à l'Élysée.



Dans une tribune parue dans le Journal du dimanche, plus de 600 élus locaux de France et des outre-mer apportent leur soutien à un second mandat du président Emmanuel Macron. Parmi ces élus satisfaits, dont l'ancien Premier ministre et maire du Havre Édouard Philippe ou le maire de Nice Christian Estrosi, on trouve les noms de 59 tāvana ou conseillers municipaux polynésiens. Principale motivation des élus signataires, l'action du président en faveur de leurs communes : “Nous pouvons clairement dire que le quinquennat qui vient de s'écouler a été favorable aux territoires et aux communes.” Les élus demandent de la stabilité : “Nous voulons un État qui continue de nous comprendre, de prendre en compte nos aspirations et de faciliter nos vies.”



Parmi les signataires du fenua, le président et maire de Pirae Édouard Fritch et des poids lourds de la majorité comme Tearii Alpha (Teva i Uta), Michel Buillard (Papeete), ou Gaston Tong Sang (Bora Bora). Mais aussi l'ensemble des tāvana des Marquises et de nombreux autres des Tuamotu, ce qui prouve la portée de la récente visite présidentielle au fenua. On peut aussi noter que cinq des signataires de ce soutien à Emmanuel Macron avaient choisi de parrainer Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle précédente, dont le maire de Tumara'a et président du Syndicat pour la promotion des communes, Cyril Tetuanui.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 22 Novembre 2021 à 17:37 | Lu 979 fois