​518 personnes évacuées de l’école Saint-Hilaire

Tahiti, le 19 mars 2021 – Un exercice d’évacuation incendie organisé vendredi matin à l’école Saint-Hilaire de Faa’a a nécessité l’évacuation des 490 élèves et au total de 518 personnes. Seuls la direction de l’établissement scolaire et les secours étaient informés de la manœuvre.



L’alarme incendie a retenti à 8h12, vendredi matin, alors qu’une épaisse fumée s’échappait de la salle polyvalente de l’école Saint-Hilaire. En réaction à ce qui semblait un début d’incendie, les 490 élèves et le corps enseignant de l’école, soit un total de 518 personnes, ont été évacués vers le terrain de football de l’établissement scolaire. Une opération chronométrée de 6 minutes.



Les pompiers sont arrivés dans la foulée pour se prêter à ce qui n’était autre qu’un exercice d’évacuation incendie organisé dans le cadre de la mise à jour des dispositifs du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) lancé à l’initiative de la Direction communale de la sécurité publique et du citoyen. Une manœuvre dont seuls les encadrants de l’établissement et les secours étaient informés, par souci d’effet de surprise. L’exercice grandeur nature a été organisé en partenariat avec les équipes de secours, les pompiers et la police municipale, afin "d'observer les modalités d'évacuation des personnes présentes dans l’enceinte scolaire", comme l’explique le chef d’établissement Christophe Tautumapihaa.



Dans le cadre de cette mise à jour du plan particulier de mise en sûreté, plusieurs exercices d’évacuation de ce genre sont encore programmées dans les établissements scolaires et les structures communales de Faa’a.