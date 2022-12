​5 mois ferme pour le serial cambrioleur de Moorea

Tahiti, le 15 décembre 2022 – Un quinquagénaire déjà condamné à 18 reprises pour de multiples vols a été présenté en comparution immédiate jeudi pour répondre de deux nouveaux vols commis à Moorea. Le prévenu, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une énième autre affaire de vol, a été condamné à cinq mois de prison ferme.



Alors que nous rappelions mercredi la recrudescence de vols à Moorea qui affecte à la fois les touristes, les commerçants et les résidents, un multirécidiviste en la matière a été présenté en comparution immédiate jeudi. L'homme était poursuivi pour deux faits. Le 24 septembre, il s'était introduit au domicile d'une femme qui l'avait surpris et pourchassé. Immobilisé par un automobiliste qui avait voulu prêter main forte à la victime, le prévenu avait réussi à prendre la fuite avant l'arrivée des gendarmes. En rentrant dans sa maison, la femme avait constaté que deux de ses bagues avaient disparu. Le 18 octobre, le même individu s'était cette fois introduit dans la chambre d'une touriste américaine qui logeait dans une pension et lui avait volé 500 dollars.



Or, ces deux vols avaient été commis alors que le prévenu, père de dix enfants, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Arrêté en septembre pour des vols, il avait en effet été placé sous contrôle judiciaire et ne s'était pas présenté devant la justice. Il avait donc été condamné en son absence à un an de prison ferme et était, depuis, recherché par les forces de l'ordre.



Facture “raisonnable”



Constatant que le casier de l'intéressé était “assez impressionnant”, le président du tribunal a rappelé jeudi à ce dernier qu'il n'était plus “un ado”. “Vous pensez continuer jusqu'à la retraite ?” a poursuivi le magistrat devant un prévenu qui lui a opposé des vols commis par nécessité. Interrogé sur les premiers faits, l'homme a tout d'abord nié avoir volé les bagues. Questionné sur le vol commis au préjudice de la touriste, il a cette fois reconnu lui avoir volé 20 000 Fcfp et non 500 dollars.



Alors que le procureur de la République avait requis 15 mois de prison ferme à l'encontre du récidiviste, le tribunal l'a finalement condamné à la peine de cinq mois de prison ferme assortie du maintien en détention. Il a également requalifié les faits du 24 septembre en tentative de vol. Son président a indiqué que la juridiction avait été “très raisonnable dans la facture aujourd'hui” car le prévenu va déjà devoir purger l'année de prison ferme à laquelle il a été condamné en son absence le 26 septembre dernier.