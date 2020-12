​5 000 impacts de foudre sur la Société ce week-end

Tahiti, le 7 décembre 2020 – Météo France a fait le bilan lundi d'un week-end particulièrement perturbé côté pluies et orages sur l'archipel de la Société et sur une partie des Tuamotu.



Au lendemain d'un week-end particulièrement agité côté climat, Météo France a fait le bilan lundi de la "perturbation pluvio-orageuse intense" qui a touché les îles de la Société et une partie des Tuamotu. Plus précisément, le week-end a été perturbé sur l'ensemble des îles de la Société ainsi que sur la partie Nord-Ouest des Tuamotu, de Rangiroa à Takaroa et de Makemo à Anaa. Le réseau foudre WWLLN (World Wide Lightning Location Network) a enregistré près de 5 000 impacts de foudre sur la Société entre samedi à 8 heures et lundi à 8 heures, avec un pic d'activité dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin. Sur la même période, plus de 5800 impacts ont été détectés sur la partie Nord des Tuamotu, précise la station



Bien que l'activité électrique ait été intense, les fortes précipitations associées aux orages ont épargné les îles. On relève sur Tahiti et Moorea, des cumuls des pluies sur 2 jours allant de 30 à 100 L/m². L'isthme de Taravao étant le plus touché, conclut Météo France qui avait placé la zone en vigilance jaune ce week-end.