​4,3 millions de dons contre le rat noir

Tahiti, le 5 octobre 2020 - La campagne de solidarité mise en place par Vini et Vikura Tahiti pour récolter des fonds permettant le financement des actions de protection des îles de Rimatara, Ua Huka et Rangiroa contre l’invasion de rat noir, un véritable fléau pour l’écologie mais aussi l’économie de nos îles, s'est terminée le 30 septembre. Une opération de don par SMS qui a remporté un franc succès et permis de récolter la somme de 4 321 130 Fcfp.