​33 nouvelles terres de Rurutu restituées

Tahiti, le 2 novembre 2022 – Le gouvernement a poursuivi son opération de titrement et d'attribution de terres du domaine public aux Australes avec 33 actes de cession de terres représentant 65 hectares remis aux familles originaires de Rurutu.



Après avoir amorcé le processus d’attribution en mars dernier, le président Edouard Fritch et le ministre en charge du Domaine, Tearii Te Moana Alpha, ont procédé, mercredi matin à la présidence, à la remise de 33 actes de cession de terres représentant près de 65 hectares au profit de familles originaires de Rurutu. Un processus initié en 2020 avec la loi du pays permettant le titrement et la restitution de terres de Rimatara et Rurutu aux Australes, deux îles disposant d'un régime foncier d'exception et sur lesquelles se sont accumulées au fil du temps 1 400 hectares de foncier sans propriétaires officiels et tombés dans le domaine public.



Le président et le ministre en charge du Domaine s’étaient déplacés sur les îles des Australes en mars et en avril dernier, afin de procéder à la cession gratuite de 96 hectares à la population de Rurutu et 26 hectares à celle de Rimatara. Après ces premières opérations, ce sont près de 65 hectares qui ont été de nouveau remis mercredi matin aux familles de Rurutu habitants à Tahiti. Dans la signature apposée par le président et les futurs propriétaires sur les documents de titrement, un engagement interdit la vente du foncier durant 30 ans. Les seules ventes foncières autorisées sont celles opérées à l’intérieur de la famille. Cette mesure de protection foncière garantit ainsi la propriété indigène et empêche la spéculation.