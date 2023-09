​30 infractions relevées à Teva i Uta

Tahiti, le 7 septembre 2023 – Alors que 30 infractions ont été relevées lundi lors d'un contrôle routier à Mataiea, le commandement de la gendarmerie rappelle qu'il va maintenir une “activité répressive” sur les routes du fenua.



Les militaires de la brigade de gendarmerie de Papara ainsi que les policiers municipaux de Teva i Uta ont procédé, de quatre à six heures lundi matin, au contrôle de dizaines de véhicules au niveau du collège de Mataiea où la vitesse est limitée à 40 km/h. L'opération a permis aux forces de l'ordre de relever 30 infractions dont quatre franchissements de ligne continue, deux défauts de permis et un recel de deux-roues. De nombreux conducteurs ont également été contrôlés à des vitesses supérieures à la limite autorisée.



Tel que l'explique le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Grégoire Demézon, “l'enjeu de cette opération, dans ce créneau très matinal, était de dissuader les automobilistes roulants particulièrement vite et profitant d'un créneau où la route est dégagée avant l'affluence matinale”. Il indique également qu'avec “23 tués sur les routes de Polynésie depuis le début de l’année et plus de 130 personnes blessées, l’année 2023 sera selon toute vraisemblance une très mauvaise année en matière de sécurité sur la route”. De ce fait, “le commandement de la gendarmerie maintiendra donc une forte activité répressive dans les semaines et les mois qui viennent en ciblant les principaux facteurs d’accident, et notamment les conduites sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants et les vitesses excessives”.