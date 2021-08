​218 cas et 3 évasans à Bora Bora

Tahiti, le 24 août 2021 – Lundi, Bora Bora comptait 218 cas actifs de Covid-19. Trois personnes ont dû être évasanées et la moitié de la réserve en oxygène du centre médical a été utilisée. La commune et le centre médical appellent à la prudence et au strict respect des gestes barrière.



Lundi soir, l'île de Bora Bora comptait 218 cas actifs de Covid-19. Dans la seule journée de lundi, 21 nouveaux cas ont été enregistrés au centre médical. Trois personnes, ayant d'importants besoins en oxygène ont dû être évasanées. Celles-ci ont moins de 60 ans sans grave problème de santé. Le centre médical de Bora Bora précise que sa réserve en oxygène a été amputée de moitié et appelle la population à la plus grande prudence et au strict respect des gestes barrière.



De son côté, la commune de la Perle du Pacifique rappelait vendredi sur sa page Facebook que "la situation reste dramatique" en Polynésie avec des hôpitaux saturés et les personnels médicaux à bout de force, insistant elle aussi sur l'importance du port du masque, de la distanciation et du lavage régulier des mains. La mairie incite ses administrés à se faire vacciner "l’arme essentielle pour protéger celles et ceux qui sont les plus à risque d’être hospitalisés ou de décéder".