​21 nouveaux cas Covid en Polynésie dimanche

Tahiti, le 30 août 2020 – Le dernier bilan publié dimanche par la direction de la santé fait état de 465 cas Covid-19 en Polynésie française depuis la réouverture des frontières le 15 juillet dernier.



La direction de la santé a publié dimanche la dernière mise à jour du week-end du nombre de cas Covid-19 en Polynésie française. Vendredi, le bilan depuis le 15 juillet dernier affichait 420 cas, puis 444 samedi et enfin 465 dimanche. Concernant les autres données datées de vendredi, on dénombre 169 personnes sorties d'isolement et considérées comme guéries, 10 personnes hospitalisées dont 2 en service de réanimation pour des cas toujours localisés à Tahiti, Moorea et Raiatea. Ces derniers chiffres seront mis à jour lundi avec le prochain point complet de la direction de la santé et de l'Arass.